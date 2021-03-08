البابا تواضروس يؤدي صلاة قداس اليوم الأول في «الصوم الكبير»

بدأت في العاشرة من صباح اليوم الإثنين، صلوات قداس أول أيام الصوم الكبير حسب ترتيب كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.وصلى البابا تواضروس الثاني القداس وشاركه عدد كبير من الآباء المطارنة والأساقفة ومجمع رهبان الدير، وذلك في تذكار مرور سنة على نياحة أسقف ورئيس الدير السابق مثلث الرحمات المتنيح الأنبا صربامون.تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، الصوم الكبير والذي يستمر لمدة 55 يومًا، وينتهي بعيد القيامة المجيد.