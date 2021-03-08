في يومها العالمى.. «المرأة للإرشاد» ينظم ورشة عمل لمناهضة التمييز

أعلن رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، عن تنظيم ورشة عمل تحت عنوان "مناهضة التمييز على أساس النوع الاجتماعي والهوية الجنسية"، على مدار يومين، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.يحضر الورشة مجموعة من الناشطات بمؤسسات المجتمع المدني من مختلف محافظات الجمهورية والمهتمات ببناء قدراتهن التوعوية لمناهضة التمييز على أساس النوع الاجتماعي، ومن بينها مناهضة التمييز ضد العابرين والعابرات جنسيا.وأضاف الدنبوقي، أن التدريب يتضمن كلمة توضيحية عن تعريف التمييز وأشكاله، والقضايا الأبرز التي عانى أصحابها من التمييز، مؤكدا أن التمييز فعل يجرمه الدستور المصري وفق المادة 53 منه، والتي نصها "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الجغرافي، أو لأي سبب أخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة".وأشار عاطف أبوالعنين، المحامي والمدير ببرنامج المساعدة القانونية، إلى أن مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية هو مؤسسة حقوقية غير ربحية تأسست في 2011 بالمنصورة، ويمتد نشاطها لكل ربوع الجمهورية وتعني بتقديم الدعم القانوني من خلال برنامج المساعده القانونية والنفسي للفئات المهمشة وغير القادرة للوصول للعدالة.حاضر في الورشة كلا من الناشطة ملك الكاشف، والمدرب محمود عبدالظاهر، والميسرة ضحي مصطفي.