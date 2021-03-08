رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

في يومها العالمى.. «المرأة للإرشاد» ينظم ورشة عمل لمناهضة التمييز

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:59 ص
المرأة للإرشاد
المرأة للإرشاد
محمد الشريف
طباعة
أعلن رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، عن تنظيم ورشة عمل تحت عنوان "مناهضة التمييز على أساس النوع الاجتماعي والهوية الجنسية"، على مدار يومين، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

يحضر الورشة مجموعة من الناشطات بمؤسسات المجتمع المدني من مختلف محافظات الجمهورية والمهتمات ببناء قدراتهن التوعوية لمناهضة التمييز على أساس النوع الاجتماعي، ومن بينها مناهضة التمييز ضد العابرين والعابرات جنسيا.

وأضاف الدنبوقي، أن التدريب يتضمن كلمة توضيحية عن تعريف التمييز وأشكاله، والقضايا الأبرز التي عانى أصحابها من التمييز، مؤكدا أن التمييز فعل يجرمه الدستور المصري وفق المادة 53 منه، والتي نصها "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الجغرافي، أو لأي سبب أخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة".

وأشار عاطف أبوالعنين، المحامي والمدير ببرنامج المساعدة القانونية، إلى أن مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية هو مؤسسة حقوقية غير ربحية تأسست في 2011 بالمنصورة، ويمتد نشاطها لكل ربوع الجمهورية وتعني بتقديم الدعم القانوني من خلال برنامج المساعده القانونية والنفسي للفئات المهمشة وغير القادرة للوصول للعدالة.

حاضر في الورشة كلا من الناشطة ملك الكاشف، والمدرب محمود عبدالظاهر، والميسرة ضحي مصطفي.
في يومها العالمى.. «المرأة للإرشاد» ينظم ورشة عمل لمناهضة التمييز
في يومها العالمى.. «المرأة للإرشاد» ينظم ورشة عمل لمناهضة التمييز
في يومها العالمى.. «المرأة للإرشاد» ينظم ورشة عمل لمناهضة التمييز
في يومها العالمى.. «المرأة للإرشاد» ينظم ورشة عمل لمناهضة التمييز
في يومها العالمى.. «المرأة للإرشاد» ينظم ورشة عمل لمناهضة التمييز
في يومها العالمى.. «المرأة للإرشاد» ينظم ورشة عمل لمناهضة التمييز

موضوعات متعلقة

مصرع سيدة وإصابة 5 في حادث تصادم بالبحيرة

«الصحة» تحذّر من الإفراط فى تناول الأدوية والفيتامينات

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بفيروس كورونا

الصور

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

image description

لتسهيل تحرك المرضى.. إنشاء نفق يربط بين مستشفيات أسيوط الجامعية

image description

سكرتير عام أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لمحطة المخلفات الصلبة

image description

محافظ دمياط تتفقد شرطة المرافق

image description

ضمن «حياة كريمة».. قوافل طبية مجانية لأهالي أسيوط

الأكثر قراءة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

التأمين ضد مخاطر كورونا يصبح من لوازم السفر

ألمانيا: كورونا تعيد المساواة بين الجنسين في العالم سنوات إلى الوراء

دبي تُغلق 47 منشأة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من «كورونا»

منظمة عالمية: استمرار قيود السفر مع دخول الوباء عامه الثاني

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

«الموسوعة الكويتية في مدح خير البرية».. كتاب جديد لإيمان الشمري

عبد الرحمن أبو بكر: الكاريكاتير أساسه الفكر.. وفقدان الشغف أزمته

انطلاق معرض «سيما» للتصوير السينمائي الخميس المقبل

الموت.. في مفردات الحارة المصرية