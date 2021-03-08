الرئيس السيسي: المرأة هى نبع العطاء والخير الذى لا ينضب

احتفل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بالمرأة في يومها العالمي، الذي يصادف اليوم 8 مارس من كل عام.وقال الرئيس السيسي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": سيظل المبدأ الثابت في الحياة والذي لا يتغير هو أن المرأة نبع العطاء والخير الذي لا ينضب، وطاقة الأمان والتضحية التي تتجدد بمرور الزمن، فهي المصدر الأول للحكمة والمبادئ، والركيزة الأساسية لبناء الأسرة وتماسكها.وأضاف الرئيس: في يومها العالمي، أتوجه بتحية احترام وتقدير وإجلال للمرأة المصرية، لمن كانت وما زالت تحمل ضمير هذا الوطن على عاتقها، بعزيمة وهمة.. وإصرار يليق بمكانتها الخالدة في التاريخ، كل عام وكل سيدة وفتاة مصرية بخير.