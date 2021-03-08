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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحصين أكثر من 102 ألف رأس ماشية في بني سويف

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:24 م
تحصين ماشية
تحصين ماشية
بنى سويف - محمد حفيظ
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تلقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقريرا من مديرية الطب البيطري، بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والتي يتم تنفيذها طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وبيّن التقرير، الذي أعده الدكتور عصام يحيى، مدير عام الطب البيطري، أن العدد الإجمالي للحيوانات التي تم تحصينها بلغ 102 ألف و325 رأسا، شملت تحصين 89 ألفا و449 رأسا من الأبقار، 11 ألفا و396 من الجاموس، 1414 من الأغنام، و66 من الماعز، منذ بداية الحملة في 6 فبراير الماضى وحتى 6 مارس الحالي.

وأكد مدير الطب البيطري الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها، وتوفير كافة المستلزمات البيطرية، ويتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية، لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

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