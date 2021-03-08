إزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة مجدي إبراهيم، بإزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية بقرى طيبة والوفائية بمساحة 299 متر، عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وجارى العرض على النيابة العامة.