بابا الفاتيكان يشيد بنساء العراق: يواصلن منح الحياة رغم الانتهاكات
الإثنين 08/مارس/2021 - 11:56 ص
أمينة ذكىطباعة
أشاد بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، اليوم الاثنين، بالمرأة العراقية وشجاعتها، وذلك عقب انتهاء زيارته التاريخية للعراق.
وقال البابا في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: «أود أن أشكر كل النساء، خاصة نساء العراق الشجاعات»، ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا عن البابا قوله: «نساء العراق يواصلن منح الحياة، بالرغم من الانتهاكات والجراحات».
وغادر صباح اليوم، البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان مطار بغداد الدولي، بعد زيارة للعراق استمرت 3 أيام.
وقال البابا في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: «أود أن أشكر كل النساء، خاصة نساء العراق الشجاعات»، ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا عن البابا قوله: «نساء العراق يواصلن منح الحياة، بالرغم من الانتهاكات والجراحات».
وغادر صباح اليوم، البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان مطار بغداد الدولي، بعد زيارة للعراق استمرت 3 أيام.