6 مطالب لـ «نقابة القطاع الخاص» في اليوم العالمي للمرأة

وجهت نقابة العاملين بالقطاع الخاص تحية تقدير للمرأة العاملة، بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة، والاعتراف بدورها، والحشد لدعم النساء اللائي يعشن في الفقر والمعاناة والتهميش، مستعيدة تاريخ هذا اليوم حينما ثارت النساء العاملات في نيويورك يطالبن بتحسين ظروف وشروط العمل والمطالبة بالمساواة في عدد ساعات العمل، وبقوانين تراعي خصوصيتهن في الحمل والولادة وبأجور عادلة.ومن ناحيته، أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن المرأة المصرية استطاعت الوقوف في الصفوف الأمامية للمطالبة بحقوقها وأن ترفع صوتها ليسمعها الجميع، مشيرًا إلى أن المرأة لا زالت تعاني من التمييز في التعليم والتدريب والتوظيف والأجور والترقية وتولى المناصب القيادية.وأوضح أن نقابة القطاع الخاص تطالب الحكومة بدعم وتشجيع النساء العاملات في المشاركة في العمل النقابي والسياسي والمجتمعي، والاقتصادي، وكذلك تعديل كل القوانين والتشريعات الاجتماعية المجحفة وخاصة التشريعات الخاصة بالمرأة في قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية، والقانون المدني.كما طالب "خليفة"، بتضمين مادة بمشروع قانون العمل الجديد قبل إقراره والتصديق عليه لتجريم التحرش والعنف داخل أماكن العمل، وأيضًا نشر ثقافة عدم التمييز والمساواة بين الرجال والنساء في مواقع العمل بين العمال وأصحاب الأعمال، إضافة إلى المطالبة بالتصديق على الاتفاقية الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية رقم 190 لعام 2019 بشأن تجريم العنف والتحرش في عالم العمل، داعيا إلى إدراج باب في مشروع قانون العمل الجديد يتضمن حقوق وواجبات عاملات المنازل في مصر.