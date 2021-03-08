تنظيم الأسرة: إقبال كبير على قوافل «حقك تنظمي» في المحافظات

أعلن الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أن قوافل الصحة الإنجابية التي تم إطلاقها أمس في عدد من القرى بالمحافظات شهدت إقبالا كبيرا من السيدات اللاتي يتم توعيتهن بأهمية تنظيم الأسرة.وأوضح أنه تم إطلاق 4 قوافل للصحة الإنجابية في قرى سفلاق والجلاوية والفراسية بإدارة ساقلتة محافظة سوهاج، والإيخيوة وشهداء بحر البقر وجزيرة سعود بإدارة الحسينية محافظة الشرقية، وسمهود والحبيلات الغربية وكوم جابر بإدارة أبو طشت محافظة قنا، والشيخ مرزوق وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان بإدارة الفرافرة محافظة الوادي الجديد.وأشار إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن جهود الوزارة للحد من الزيادة السكانية تحت شعار "حقك تنظمي"، بهدف توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".وذكر أنه يتم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وخاصة الوسائل طويلة المفعول من خلال مجموعة من أخصائيي تنظيم الأسرة المدربين وأخصائيي النساء والتوليد لتوقيع الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة والمتنقلة، والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.