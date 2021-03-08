«العربي لحقوق الإنسان»: المرأة تصدت لكورونا في أروع صور النضال والكفاح

ثمن الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عاليًا "جهود المرأة العربية" في تعزيز الاستجابة الدولية لجائحة فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي؛ وسعيها الحثيث في استكمال الجهود العالمية المعنية بمكافحة هذه الجائحة، وتصدرها مختلف الأدوار المعنية بمكافحة جائحة كوفيد 19، في واحدة من أروع صور النضال والكفاح التي قادتها "المرأة العربية" طوال تاريخها الإنساني، واستمرارًا لدورها المحوري في بناء وتأمين الحضارة والتنمية الإنسانية بالوطن العربي.وثمن الاتحاد جهود المرأة العربية طوال العام، فإنه يستذكر بإجلال تصدر "المرأة العربية" للجهود الدولية الخاصة بتعزيز الاستجابة العالمية لمكافحة تفشي جائحة كوفيد 19، حيث كانت المرأة العربية كمثيلاتها بالعالم، وسعت بكل قوة إلى استكمال الجهود العالمية التي تصدرت فيها الأدوار الرئيسية المعنية بحماية البشرية من هذه الجائحة، وكانت في مقدمة الصفوف ملتزمتًا بمسؤولياتها وحاملة رسالتها الإنسانية التي ما فتئت تقودها للإسهام في خير الإنسانية، وتسهم بفاعلية في حماية الأجيال من تفشي هذا الوباء، وهو الدور الفاعل والمؤثر في الحفاظ على استقرار المجتمع وضمان مساهمته في تعزيز التنمية بالوطن العربي في ظل هذه الجائحة، وهو ما ضاعف الأعباء والمسؤوليات عليها، بتحمل مسؤولياتها الأسرية في تأمين صحة وسلامة الأسرة، وتعزيز الجهود المعنية بالوقاية من الإصابة بهذا الوباء.وأضاف، أن المرأة تصدرت الصفوف الأمامية في تأمين الإجراءات الوقائية والصحية والعلاجية للمصابين بفيروس كورنا، وحماية المنظومة الصحية من الانهيار في ظل ما مثلته هذه الجائحة من تحدي عالمي للأنظمة الصحية، إضافة إلى دورها الهام والرئيسي في استمرارية التعليم في ظل الاجراءات الاحترازية والوقائية والمحافظة على عمل مختلف المؤسسات التعليمية، بالإضافة الى مشاركتها بمختلف الفعاليات والمبادرات التي أسهمت في تنظيم العديد من المبادرات النوعية، وتعزيز الجهود العالمية المعنية بحماية البشرية من ويلات وآثار وتبعات هذا الوباء العالمي، مشيدين بكل فخر بالدور الرئيسي "للمرأة العربية" في تعزيز الجهود الصحية والعلاجية والبحثة التي أسهمت في تأمين اللقاحات الناجعة لحماية البشرية.