التحقيقات تكشف سبب حريق شقة في حدائق القبة

كشفت تحقيقات نيابة حدائق القبة حول الحريق الذي نشب صباح أمس الأحد داخل شقة سكنية، أن وراء اندلاع الحريق "ماس كهربائي".كانت النيابة أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق الذي نشب داخل شقة سكنية لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في حدائق القبة دون وقوع أي إصابات.