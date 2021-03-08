ضبط تاجري مخدرات بحوزتهما نصف كيلو حشيش وهيروين بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط تاجري مخدرات بحوزتهما نصف كيلو حشيش وهيروين و351 قرص مخدر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.كانت البلاغات قد وردت أمام اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، بقيام عاطلين بتوزيع البرشام والمخدرات على المتعاطين، في وضح النهار بقليوب، فكلف العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، بسرعة القبض على المتهمين وتحديد هويتهم.وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة العميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية وتم ضبط المتهمين وهم "ع ع.ع " 25 سنة عاطل، ومقيم قليوب البلد دائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 380 جرام وعدد (351) قرص مخدر ومبلغ مالي 35 جنيها وهاتف محمول، و"ا س ع" 23 سنة عاطل ومقيم بهتيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وبحوزته كمية من مخدر البودر تزن حوالي 190 جراما ومبلغ مالي 240 جنيها وهاتف محمول وسلاح أبيض "مطواة".وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.