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القبلة

في ليالي الوصال.. «القادري»: الصوفية علاج لمشاكل الفراغ النفسي

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:53 ص
د. منير القادري بودشيش
د. منير القادري بودشيش
كتب : عمرو رشدى
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تناول الدكتور منير القادري، رئيس مؤسسة الملتقى ومدير المركز الأورومتوسطي لدراسة الإسلام، في مداخلته موضوع "أزمة الفراغ الروحي والحاجة إلى التربية الإحسانية"، وذلك خلال مشاركته في الليلة الرقمية الثالثة والأربعين من ليالي الوصال، التي نظمت من طرف مشيخة الطريقة القادرية البودشيشية ومؤسسة الملتقى بشراكة مع مؤسسة الجمال.

و استهل رئيس مؤسسة الملتقى ومدير المركز الأورومتوسطي لدراسة الإسلام، مداخلته بالحديث عن الروح، مبينا أن الانسان روح وجسد، وأنه كما للجسد احتياجاته ومستلزماته، فإن للروح تطلعاتها وتأثيرها الكامل على سير الجانب المادي في حياة الإنسان، واستطرد أنه حتى لو توفرت للإنسان كل الاحتياجات المادية سيظل يعيش الخواء والجوع الروحي، إذ لا استقرار للحياة إلا بالتوان بينهما، مؤكدا
على ضرورة اتصال الروح بما فوق المادة أي بالقوة المطلقة التي لا حد لها وإليها مرجع الأمور، مستشهدا بقوله تعالى في الآية 23 من سورة لقمان: (وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ).

وأضاف " القادري" أن الروح تحتاج إلى الطمأنينة والثقة والرضا وراحة الضمير والوجدان، بعكس الماديات التي لا توفر للإنسان السعادة والاطمئنان والاستقرار، وزاد أن نور الإيمان هو السبيل الأوحد للعلاج ومسايرة ما نحتاجه في هذا الزمن القاسي المشبع بالمادة والاستهلاك، مستشهدا في سبيل ذلك بمجموعة من الآيات من الذكر الحكيم، وأقوال المفكرين والباحثين، منها ما قالته الشاعرة العراقية نازك الملائكة المتخصصة في مقارنة الأديان، والأستاذة قيد حياتها في جامعة ويسكونسن-ماديسون بأمريكا "كنت متشائمة، لأنني كنت ملحدة، وكنت أنظر إلى هذه الحياة التي نحياها نظرة تراجيدية، يعيش الإنسان فيها حياة تراجيدية، لكني عندما عدت إلى الإيمان والإسلام، وقرأت القرآن العظيم، والحديث النبويّ، عادت إليّ الحياة طلقة بهيجة، وعدت إليها متفائلة، وعرفت يقينًا أن هذه الحياة التي نحياها ليست إلا مَمَرًا لدار أبدية، دار الخلود في الجنة للمحسنين، والنار للمسيئين".

وأشار الدكتور منير القادري إلى أن "عدم الاكتراث بأهمية السياسة التربوية والأخلاقية الإسلامية المنفتحة داخل بيتونا، أسهم في تهيئة التربة الملائمة لنمو بذور الفراغ النفسي والعقائدي في مجتمعاتنا، من خلال اكتفاء الآباء بالتركيز على تعليم الأبناء الجانب العبادي الطقوسي المظهري فحسب، الأمر الذي ساعد مع مرور الوقت في خلق تصور فكري خاطئ عن الدين، يقوم على اعتباره مجرد عبادة مظهرية شكلية طقوسية خالية من أي جوهر أو مضمون روحي وأخلاقي، لافتا إلى أن هيمنة الحياة المادية على كل ما هو معنوي وروحي أدى إلى خلل حضاري، وخلل في التوازن بين مطالب الروح والجسد، مما زج بالإنسانية كلها في حياة ملؤها ثقافة الاستهلاك والاغتراب واللاهوية، ففقدت بذلك متطلبات الأمن الحضاري.

وأكد أن الجمع بين المعرفة العقلية والعرفان القلبي يضمن للإنسان الحصانة والوقاية من كل زيغ وانحراف، وتشكيل بنية تحتية أخلاقية تصلح كأساس للبناء الاجتماعي المتماسك، فتكتمل بذلك أهم شروط الأمن الروحي الذي لا مناص منه لتحقيق الأمن الحضاري، وأن هذا ما يقوم عليه المنظور الصوفي الاحساني الذي يجمع بينهما في ترابط وتكامل.

وبين رئيس مؤسسة الملتقى ومدير المركز الأورومتوسطي لدراسة الإسلام، معنى "أن تكون صوفيا هو أن تصير إنسانًا يَسْعَى فِي حياتِه بين الذّكر والفِكر، امتلأَ قلبُهُ حُبًا، وفاضَ رحمةً وجمالًا، إنسانًا يرى الجمال فِي أدقّ تفاصيلِ حياتِه، وان أنْ تكونَ صُوفيًّا مسلما محسنا معناهُ أنْ تعمُرَ الأرضَ بِفكرك، وتناجِي مولاك بذكرك "، وأضاف: " أنْ تَكونَ صُوفيًّا معناهُ أنْ تَكونَ إنسانًا يُحاكِي أصلَ الفِطرة، يدأبُ فِي نفعِ البشريّة وإغاثة كُلّ مَلهوف، يجدُ فِي كُلّ إنْسانٍ جُزئهُ الضّائِع، وشيئًا مِنْ شَتاتِه المَفْقُود، فتكتمِلُ بِكُلّ إنْسانٍ نَفْسُه، يجودُ بماءِ عينِه على كُلّ ظمآن، فهو الذي أخرجَ الدّنيا مِن قلبِه، وبسطها فِي كفّه، فما عادتْ تساوِي عِندَه إلّا كما تُساوِي حفنةُ الرمْل عِندَ أعرابيٍّ فِي صَحراء ".

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