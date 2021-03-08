تشكيل لجنة لاستلام قسم الكلى الصناعى بمستشفى السنطة

وجه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتشكيل لجنة للتأكد من سلامة وحدة معالجة المياه بمستشفى السنطة المركزى بعد إصلاح الهبوط الأرضى الطفيف الذي حدث بها منذ فترة، ومتابعة تشغيل قسم الكلى الصناعي والاطمئنان على صحة المرضى.وقامت لجنة من إدارة الطب العلاجي برئاسة د سامح فليفل، وعضوية كلا من د أحمد جبر إدارة الجودة بالمديرية، ود عادل البربري إدارة العلاجي بالإدارة، وغادة بإدارة التمريض، وداليا بإدارة التغذية بفحص أرضية غرفة المعالجة بقسم الغسيل والتأكد من سلامتها والتأكد من انتظام العمل بقسم الكلى بالمستشفى والإطمئنان على راحة المرضى.