تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 45 يومًا على ذمة التحقيقات

قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس "م.أ"، 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، ونشر أخبار كاذبة.وأسندت للمتهم في القضية رقم 1898 لسنة 2019، تهم بث أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.