سكرتير عام أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لمحطة المخلفات الصلبة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة وتحسين مستوى النظافة والعمل على الحفاظ على البيئة بمراكز وأحياء المحافظة وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك المشروعات التي تقدم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة كالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة والذي يهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة والوصول إلى بيئة نظيفة تحافظ على الصحة العامة للمواطنين وهو ما ينعكس على المظهر الحضاري وذلك من خلال مصانع تدوير المخلفات والمحطات الوسيطة التي يجرى انشائها بالمراكز لتسهيل نقل المخلفات إلى المصانع وتعظيم الاستفادة منها.وتفقد المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة الأعمال الجاري تنفيذها لإنشاء المحطة الانتقالية الوسيطة للمخلفات الصلبة بقرية دشلوط التابعة لمركز ديروط والتي يجري تنفيذها على مساحة 2 فدان ضمن خطة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لتسهيل نقل المخلفات إلى المصانع وتعظيم الاستفادة منها يرافقه محمود النجار رئيس مركز ومدينة ديروط حيث اطمئن على سير العمل ومعدلات التنفيذ ومراحل العمل والجدول الزمني المقرر للانتهاء من المشروع وتشغيله.يذكر أن مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة والممول من الإتحاد الأوروبي "EU" والحكومة السويسرية ممثلة في وزارة الدولة للشئون الاقتصادية "SECO"والحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني "KFW" والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة وذلك بهدف وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة والحفاظ على البيئة والصحة العامة في 4 محافظات من بينها أسيوط.