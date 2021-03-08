تقديم خدمات دعم صحة المرأة في 187 موقعا بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، تقديم خدمات برنامج دعم صحة المرأة في 187 موقعا منتشرا بجميع مراكز المحافظة، من الفحص الإكلينيكي للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي والاكتشاف المبكر للأمراض غير السارية من مرض السكر وارتفاع ضغط الدم وتقديم التوعية الصحية للمنتفعة عن كيفية وأهمية الفحص الذاتي 537 ألف منتفعة.وأضافت، أنه يتم أيضا تحديد زيارات دورية لجميع المنتفعات للاطمئنان على صحتهن بصفة مستمرة من خلال فريق طبي من الطبيبات والممرضات والرائدات الصحيات المدربات، بالإضافة إلى توفير خدمات البرنامج التشخيصية من فحص متقدم وأشعات بمراكز الإحالة المتقدمة بمستشفى كفر الشيخ العام ومستشفى دسوق العام، من خلال فريق من استشاريّ الجراحة والأشعة والتعامل مع الحالات البسيطة داخل المحافظة، وتوفير العلاج للحالات المكتشفة بمعهد أورام طنطا.