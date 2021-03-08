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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

2000 شنطة مواد غذائية للأولى بالرعاية بقرى الإسكندرية

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:45 ص
شنطة مواد غذائية
شنطة مواد غذائية للأولى بالرعاية
هبه عويضه
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أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حرص المحافظة وقيادتها التنفيذية على تقديم أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية وتخفيف العبء عن كاهلهم، ودعم كافة احتياجاتهم وتحقيقها من خلال العمل المستمر على رفع مستوى الخدمات للقرى، لتحقيق "حياة كريمة" لهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي هذا الصدد؛ تواصل محافظة الإسكندرية على مدار أسبوع، توزيع 2000 شنطة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى والمناطق النائية بأحياء المنتزة أول وثان ووسط وشرق، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وجرى توزيع 400 شنطة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بقرى أبيس بنطاق حي وسط، كما تم توزيع 500 شنطة مواد غذائية بمنطقة الفلكي التابعة لحي منتزه أول.

ومن المقرر أن يتم استمرار توزيع الشنط الغذائية خلال الأيام القادمة بقرى أبيس وقرية باب الأحرار وعدد من المناطق الأخرى.
2000 شنطة مواد غذائية للأولى بالرعاية بقرى الإسكندرية
2000 شنطة مواد غذائية للأولى بالرعاية بقرى الإسكندرية
2000 شنطة مواد غذائية للأولى بالرعاية بقرى الإسكندرية
2000 شنطة مواد غذائية للأولى بالرعاية بقرى الإسكندرية
2000 شنطة مواد غذائية للأولى بالرعاية بقرى الإسكندرية
2000 شنطة مواد غذائية للأولى بالرعاية بقرى الإسكندرية
2000 شنطة مواد غذائية للأولى بالرعاية بقرى الإسكندرية
2000 شنطة مواد غذائية للأولى بالرعاية بقرى الإسكندرية

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