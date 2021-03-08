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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

جامعة سوهاج تنظم قافلة بيطرية مجانية لقرية أولاد إسماعيل بالمراغة

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:45 ص
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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نظمت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج قافلتها البيطرية المجانية لفحص وعلاج الحيوانات والدواجن، لقرية أولاد إسماعيل بمركز المراغة، حيث تم فحص وعلاج ٩٢٠ حالة من الحيوانات من أبقار وجاموس وأغنام وماعز ودواب، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بالكلية.

وأوضح الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، أن قرية أولاد إسماعيل من القرى المشمولة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي (حياة كريمة) لتطوير القرى الأكثر احتياجًا وتحسين جودة الحياة لمواطنى الريف المصرى، مضيفًا أن الكلية تنظم عددا من القًوافل البيطرية الأسبوعية مجانًا لقرى ومراكز المحافظة لعلاج وفحص الحيوانات والدواجن، مع التوعية والارشاد بأخذ الاحتياطات اللازمة نحو التعامل مع الحيوانات المريضة والأمراض التي تنتقل بين الإنسان والحيوانات، وكذا طرق الحفاظ على تنمية الثروة الحيوانية.

وقال الدكتور بهاء الدين علي القائم بعمل عميد الكلية، إن القافلة قامت بعلاج وفحص عدد من الحالات المرضية وتنوعت بين طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت التدخل الجراحي، مضيفًا أنه تم تشخيص وعلاج ٣٤٥من الطيور بمختلف أنواعها ممثلة لحظائر وعشش في البيوت، كما تم رش جميع الحالات المترددة للعلاج من الطفيليات الخارجية.

وأضاف الدكتور محمد حسني الرشيدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن هذه القوافل لها أيضًا دور هام في التدريب العملي للطلاب وذلك لتأهيلهم لسوق العمل البيطرية بعد التخرج، حيث يتم تدريبهم علي كيفية التعامل مع الحالات المرضية وطرق التواصل الصحيحة مع أصحابها.

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