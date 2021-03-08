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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

24 ألف وجبة من «مطبخ الخير» بديل موائد الرحمن ببلاط في الوادي الجديد

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:44 ص
مطبخ الخير
مطبخ الخير
محمد مهدي
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أعلنت جمعية تنمية المجتمع المحلي بمركز بلاط التابعة لمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، نيتها تنفيذ "مطبخ الخير" التابع لبنك الطعام المصري طوال شهر رمضان الكريم.

وأكد محمد سلامة، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أنه يجري حاليا الاستعداد والتجهيز اللازم واختيار فريق المتطوعين للمشاركة في "مطبخ الخير" ليكون بديلا عن موائد الرحمن تفاديا للتجمعات لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف سلامة، أنه سوف يتم سيتم تجهيز وتقديم 12 ألف وجبة فطار لحوم مطهية بمشتملاتها، بواقع 400 وجبة يوميا، و12 ألف وجبة سحور، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا والأرامل والمطلقات ومهجورة العائل، والمرأة المعيلة، والغارمات، وذوي الاحتياجات الخاصة بمركز ومدينة بلاط.

وأوضح، أنه تم فتح باب التقدم للمتطوعين سواء للطهي أو توصيل الوجبات للمنازل، بالتنسيق ومشاركة للجمعيات المجاورة مثل "قرية تنيدة ـ الجمعية الخيرية بتنيدة، قرية شمس ـ الجمعية الخيرية بشمس، وقرية عين عيش ـ جمعية تنمية المجتمع المحلي بعين عيش".

وأطلقت الجمعية رابطا على موقعها لجميع الأهالي والراغبين في الانضمام لفريق المتطوعين المشاركين في هذا العمل الخيري،

الرابط لتسجيل الاسم
https:docs.google.comformsde1FAIpQLSdsQc-gjSA8hlLTH5q4_9afeL2u4PZ3Sj2chhvGelLrtYDJkwviewform?usp=sf_link
24 ألف وجبة من «مطبخ الخير» بديل موائد الرحمن ببلاط في الوادي الجديد
24 ألف وجبة من «مطبخ الخير» بديل موائد الرحمن ببلاط في الوادي الجديد
24 ألف وجبة من «مطبخ الخير» بديل موائد الرحمن ببلاط في الوادي الجديد
24 ألف وجبة من «مطبخ الخير» بديل موائد الرحمن ببلاط في الوادي الجديد

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