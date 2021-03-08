15 وفاة و1018 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم، 1018 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تماثل للشفاء 1036 مصابا، وتوفي 15 آخرون.وذكر المركز- في بيان، أوردته بوابة «الوسط» الليبية - أن إجمالي الإصابات بالفيروس وصل إلى 139 ألفًا و658 حالة، منها 10 آلاف و492 نشطة، و126 ألفًا و878 متعافى، في حين توفي 2288 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.