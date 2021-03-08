صحيفة تركية: إعلان إصلاحات أردوغان الاقتصادية خلال أيام

ذكرت صحيفة "دنيا" التركية اليوم الإثنين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيعلن حزمة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك جدول زمني للتنفيذ، في خطاب يلقيه في أنقرة هذا الأسبوع.وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن تفصل الحكومة الإجراءات المتوقعة إلى قسمين - إصلاحات لضمان استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية، وأضافت أن الجدول الزمني سيشمل قوائم مهام قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.وأضافت أن البرلمان التركي سيصدر هذا الأسبوع تشريعات من شأنها أن تساعد الشركات في الحصول على تمويل أجنبي لمشاريع البنية التحتية المنجزة في إطار نموذج البناء والتشغيل والنقل. ستطبق الإجراءات على جميع العقود الموقعة بعد 15 مارس من العام الماضي. وقالت الصحيفة إن الحكومة قد تكون أيضًا طرفًا في اتفاقيات الاقتراض المستقبلية.وذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية الأسبوع الماضي أن الإجراءات ستتضمن خطوات لتخفيف الضغوط التضخمية على الاقتصاد، وقالت إن الإصلاحات ستساعد تركيا أيضًا على ضمان رفع تصنيفها الائتماني السيادي.تراجعت الليرة التركية عن الارتفاع الأخير وسط تأخيرات في برنامج الإصلاح وبعد أن أشاد أردوغان بالخطوات التي اتخذها وزير الخزانة والمالية السابق بيرات البيرق، الذي استقال في أوائل نوفمبر.