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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«تنسيقية الأحزاب»: المرأة حققت إنجازات غير مسبوقة فى عهد السيسي

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:43 ص
جريدة الدستور
محمد الشريف- إسلام نصير
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قالت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر تحتفل باليوم العالمي للمرأة، في وقت حققت المرأة المصرية إنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حتى أصبح عهده علامة فارقة في التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

ووجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التهنئة للمرأة المصرية بمناسبة يومها العالمي، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدأ عهده مع المصريين باحترام المرأة التي هي الأم والأخت والزوجة، وفتح أمامها الطريق نحو المشاركة في الحياة العامة، مشيرة إلى أن نسبة النساء تخطت لأول مرة في تاريخ البرلمان المصري 26% من عدد المقاعد، وترأست الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي الجلسة الإجرائية للبرلمان الحالي في مشهد أثار إعجاب الجميع، ولم تغفل سياسات الدولة المرأة المعيلة أو المرأة الريفية التي لم تحصل على قسط من التعليم يمكنها من المنافسة في ميادين السياسة، واعتمدت الدولة برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة لتشمل أكبر عدد من النساء محدودي الدخل، فضلا عن مشروع مستورة الذي يموله صندوق تحيا مصر لخلق فرص استثمارية للسيدات من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت التنسيقية، إلى حرص الدولة على توفير الحماية القانونية للمرأة من خلال حماية سرية البيانات فيما يتعلق بضحايا التحرش الجنسي والاغتصاب، وتغليظ عقوبة المتحرشين، وكذلك تغليظ العقوبات فيما يتعلق بحماية الفتيات من جريمة الختان، مؤكدة أنها تتطلع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لبذل المزيد من الجهود للارتقاء بالمرأة المصرية في كل مناحي الحياة، للوصول إلى المساواة التامة بين الجنسين، وفق رؤية الدولة 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

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