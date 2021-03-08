الخارجية الأمريكية تهدي جائزة نساء الشجاعة الدولية لحقوقية تركية

أهدت وزارة الخارجية الأمريكية جائزة نساء الشجاعة الدولية إلى رئيسة اتحاد الجمعيات النسائية في تركيا، جنان جولو، وفقا لما أعلنته الخارجية الامريكية على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ووفقا لما نقلته وسائل اعلام تركية محلية اليوم الاثنين.وأكدت الخارجية الأمريكية في بيانها على دعم نشاط جولو المتعلق بالمساواة بين الجنسين والتشجيع على مشاركة النساء في المناصب الإدارية والقوة العاملة والتعليم.وأوضحت الخارجية الأمريكية في تغريدتها أنه تم إهداء جولو الجائزة بفضل دفاعها المستميت خلال أنشطتها التي تهدف للمساواة بين الجنسين والتشجيع على مشاركة المرأة في المناصب الإدارية والقوى العاملة والتعليم.هذا وتقدم الخارجية الأمريكية جائزة نساء الشجاعة الدولية منذ عام 2007 للنساء اللاتي يتمتعن بالشجاعة والتضحية والقيادة في الدفاع عن السلام والعدالة وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتمكين النساء من شتى أنحاء العالم.