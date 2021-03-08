سياسي سوري: أمريكا بدأت في تصفية عملائها داخل البلاد

قال الدكتور زاهر اليوسفي عضو البرلمان السوري السابق، إن التحالف الدولي بقيادة أمريكا بدأ بتصفية بعض عملائه من الذين لا يقومون بما يطلب منهم.وأضاف "اليوسفي" في تصريحات لـ"الدستور"، أن المحتل العثماني لم يعد مسيطرًا على جميع الميليشيات الإرهابية المتطرفة ويريد غربلة البعض ليبقى من يأتمرون بأوامره فقط.وأوضح اليوسفي، أنه كان الهدف من الهجمات الأمريكية الأخيرة ضرب مصادر تمويل هؤلاء العملاء والمصدر الرئيسي لتمويلهم هو النفط السوري المسروق والذي يتم تكريره بوسائل بدائية، ولذلك استهدفتها الهجمات والذريعة كانت أن المجموعات الإرهابية تزود جماعة الجولاني بالنفط المسروق وهذا لايناسب تصريحات المحتل بأنه يحارب الإرهاب.وأكد اليوسفي، هناك من قال إن الجيش العربي السوري قام بتوجيه هذه الضربات وهذا حقه فحرق النفط المسروق أفضل من استعماله لتمويل المجاميع الإرهابية.