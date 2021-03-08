السيسى يتسلم أوراق اعتماد 15 سفيرًا جديدًا
الإثنين 08/مارس/2021 - 12:03 م
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صرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسلم اليوم أوراق اعتماد 15 سفيرًا جديدًا، وهم:
السيد بوتابورن إيوتوكسان – سفير مملكة تايلاند.
السيد لويس دوما – سفير كندا.
السيد محمد بن يوسف – سفير الجمهورية التونسية.
السيد مانويل موراليس لاما – سفير جمهورية الدومينيكان.
السيد لطفي رءوف- سفير جمهورية إندونيسيا.
السيد أمجد عودة العضايلة - سفير المملكة الأردنية الهاشمية.
السيد نتسيكى جوزيف ماشيمباى- سفير جمهورية جنوب إفريقيا.
السيد ماريموتو باتمانادن- سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.
السيد فيليو هانوشيك هيفينداكا- سفير جمهورية ناميبيا.
السيد عبد الله بن ناصر بن مسلم الرحبي- سفير سلطنة عمان.
السيد إلياس شيخ عمر أبوبكر- سفير جمهورية الصومال الفيدرالية.
الدكتور حمد سعيد الشامسي- سفير دولة الإمارات العربية المتحدة.
السيد ساجد بلال – سفير جمهورية باكستان الإسلامية.
السيد سيرج دانيون – سفير جمهورية بنين.
السيد بونيم شوانجوم – سفير جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية.
وقد رحب الرئيس بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.
السيد بوتابورن إيوتوكسان – سفير مملكة تايلاند.
السيد لويس دوما – سفير كندا.
السيد محمد بن يوسف – سفير الجمهورية التونسية.
السيد مانويل موراليس لاما – سفير جمهورية الدومينيكان.
السيد لطفي رءوف- سفير جمهورية إندونيسيا.
السيد أمجد عودة العضايلة - سفير المملكة الأردنية الهاشمية.
السيد نتسيكى جوزيف ماشيمباى- سفير جمهورية جنوب إفريقيا.
السيد ماريموتو باتمانادن- سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.
السيد فيليو هانوشيك هيفينداكا- سفير جمهورية ناميبيا.
السيد عبد الله بن ناصر بن مسلم الرحبي- سفير سلطنة عمان.
السيد إلياس شيخ عمر أبوبكر- سفير جمهورية الصومال الفيدرالية.
الدكتور حمد سعيد الشامسي- سفير دولة الإمارات العربية المتحدة.
السيد ساجد بلال – سفير جمهورية باكستان الإسلامية.
السيد سيرج دانيون – سفير جمهورية بنين.
السيد بونيم شوانجوم – سفير جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية.
وقد رحب الرئيس بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.