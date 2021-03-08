السيسى يتسلم أوراق اعتماد 15 سفيرًا جديدًا

صرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسلم اليوم أوراق اعتماد 15 سفيرًا جديدًا، وهم:السيد بوتابورن إيوتوكسان – سفير مملكة تايلاند.السيد لويس دوما – سفير كندا.السيد محمد بن يوسف – سفير الجمهورية التونسية.السيد مانويل موراليس لاما – سفير جمهورية الدومينيكان.السيد لطفي رءوف- سفير جمهورية إندونيسيا.السيد أمجد عودة العضايلة - سفير المملكة الأردنية الهاشمية.السيد نتسيكى جوزيف ماشيمباى- سفير جمهورية جنوب إفريقيا.السيد ماريموتو باتمانادن- سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.السيد فيليو هانوشيك هيفينداكا- سفير جمهورية ناميبيا.السيد عبد الله بن ناصر بن مسلم الرحبي- سفير سلطنة عمان.السيد إلياس شيخ عمر أبوبكر- سفير جمهورية الصومال الفيدرالية.الدكتور حمد سعيد الشامسي- سفير دولة الإمارات العربية المتحدة.السيد ساجد بلال – سفير جمهورية باكستان الإسلامية.السيد سيرج دانيون – سفير جمهورية بنين.السيد بونيم شوانجوم – سفير جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية.وقد رحب الرئيس بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.