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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسى يتسلم أوراق اعتماد 15 سفيرًا جديدًا

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:03 م
جريدة الدستور
الدستور
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صرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسلم اليوم أوراق اعتماد 15 سفيرًا جديدًا، وهم:

السيد بوتابورن إيوتوكسان – سفير مملكة تايلاند.
السيد لويس دوما – سفير كندا.
السيد محمد بن يوسف – سفير الجمهورية التونسية.
السيد مانويل موراليس لاما – سفير جمهورية الدومينيكان.
السيد لطفي رءوف- سفير جمهورية إندونيسيا.
السيد أمجد عودة العضايلة - سفير المملكة الأردنية الهاشمية.
السيد نتسيكى جوزيف ماشيمباى- سفير جمهورية جنوب إفريقيا.
السيد ماريموتو باتمانادن- سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.
السيد فيليو هانوشيك هيفينداكا- سفير جمهورية ناميبيا.
السيد عبد الله بن ناصر بن مسلم الرحبي- سفير سلطنة عمان.
السيد إلياس شيخ عمر أبوبكر- سفير جمهورية الصومال الفيدرالية.
الدكتور حمد سعيد الشامسي- سفير دولة الإمارات العربية المتحدة.
السيد ساجد بلال – سفير جمهورية باكستان الإسلامية.
السيد سيرج دانيون – سفير جمهورية بنين.
السيد بونيم شوانجوم – سفير جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية.

وقد رحب الرئيس بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.

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