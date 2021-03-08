تجديد حبس عاطل لحيازته ربع كيلو هيروين بالعامرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة ربع كيلوا من مخدر الهيروين بقصد ترويجها علي عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، بمزاولة نشاطه الإجرامي في الاتجار بمخدر الهيروين متخذا دائرة قسم شرطة العامرية اول مسرحا لترويجها.عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه، حال تواجده بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 250 جرام لمخدر الهيروين، مبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد ترويجها علي عملائه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.