تجديد حبس عاطل للاتجار بالحشيش في العامرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 5 طرب حشيش بقصد ترويجها على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، بمزاولة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة متخذا دائرة قسم شرطة العامرية اول مسرحا لمزاولة نشاطه.عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي 5 طرب لمخدر الحشيش نصف كيلو جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، حال استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد ترويجها علي عملائه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.