قبل انتخابات تشكيل هيئات مكاتبها.. قائمة أعضاء لجان مجلس الشيوخ

ينشر "الدستور" قائمة بأسماء أعضاء مجلس الشيوخ المرشحين لعضوية 14 لجنة نوعية، قبل إجراء انتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس بعد قليل.ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة لمدة ساعة لتشكيل اللجان النوعية، تمهيدا لإجراء الانتخابات.وأكدت الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية.