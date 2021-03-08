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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن: التوسع فى عيادات الصحة الإنجابية بقرى «حياة كريمة»

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:36 ص
جريدة الدستور
ولاء جمال
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تستعد وزارة التضامن لتجهيز وإنشاء عدد من عيادات الصحة الإنجابية داخل جمعيات تنمية المجتمع من أجل التوسع فى تقديم خدمات تنظيم الأسرة فى قرى حياة كريمة.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، إنه سيتم إنشاء عدد ضخم من العيادات التى تقدم وسائل تنظيم الأسرة لتغطية كافة القرى والنجوع داخل هذه القرى، لافتة أن وزارة الصحة ستقدم كافة وسائل تنظيم الأسرة داخل هذه العيادات بالمجان، على أن تتحمل وزارة التضامن تجهيزها ودفع رواتب الأطباء والممرضين بها.

وأضافت فى تصريحات صحفية، أن المجتمع المدني يلعب أيضا دورا هاما فى المجتمع الريفي حيث يصل نسبة مساهمته فى الخدمات الصحية ومنها عيادات ٢ كفاية للحد من تنظيم الأسرة إلى أكثر من ٣٠%.

وأضافت أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين الوزارة والجمعيات الأهلية لتحديد وحصر احتياجات أسر حياة كريمة، حتى لا تتكرر الخدمات، كما أن هناك حزمة رسائل توعوية يتم تشغيلها في قرى حياة كريمة بالشراكة مع الرائدات الريفيات ومكلفات الخدمة العامة ومنها مودة، وعى، علاج الإدمان وغيرها.

وأوضحت أنه جار التوسع في دور وزارة التضامن بقرى حياة كريمة ليشمل خدمات الطفولة المبكرة في إنشاء حضانات ومراكز أمومة وطفولة، وإنشاء مراكز تأهيل وتجمعات للاكتشاف المبكر للإعاقة.

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