«تعليم دمياط» يحصد المركز الأول في إنتاج الفيديوهات التعليمية

أعلن عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن مديرية التربية والتعليم بدمياط، حققت المركز الأول على مستوى الجمهورية، لإنتاجها أعلى نسبة فيديوهات تعليمية للمناهج الدراسية لطلاب التعليم الفني، ما كان له بالغ الأثر لتقديم خدمة متميزة للتعليم عن بعد خلال الفصل الدراسي الأول في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.وأهدى الدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات وهاشم جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني درع شكر وتقدير الي عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط تقديرا لذلك.