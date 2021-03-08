محافظ المنوفية يلتقى أحد الحالات الإنسانية ويقرر صرف إعانة عاجلة

استقبل صباح اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه أحد الحالات الإنسانية من قاطني حي غرب شبين الكوم.جاء ذلك استجابة لشكوى المواطن عقب لقائه أمس بالمحافظ خلال جولته الميدانية لمتابعة أعمال تطوير المناطق الغير مخططة ضمن خطة تطوير العشوائيات.واستمع المحافظ لشكوى المواطن يعانى من مرض السكر، مما أدى إلى انسداد في الأوعية الدموية بالساق، ويحتاج إلى بتر أحد أصابعه وتسليك بالشرايين ولا يقدر على تحمل تلك النفقات، ويقيم بالإيجار، وليس لديه مصدر دخل ثابت ينفق منه على أسرته وتحمل مواجهة أعباء الحياة المعيشية.وعلى الفور استجاب محافظ المنوفية لشكواه، وقرر صرف إعانة مالية عاجلة له نظرًا لظروفه الصحية والاجتماعية، كما كلف مدير المستشفى التعليمي بشبين الكوم باستقبال المواطن اليوم وإجراء كافة الفحوصات الطبية واتخاذ اللازم حفاظًا على صحته، فيما أمر المحافظ بتوفير سيارة وإرسال مندوب من العلاقات العامة لاصطحاب المواطن لمقر مديرية التضامن الاجتماعي لبحث إمكانية صرف معاش تكافل وكرامة له لضمان توفير حياة كريمة وآمنة له ولأسرته.يأتي هذا في إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية بالتواصل المباشر مع كافة المواطنين ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا لرفع العبء عن كاهلهم وتحسين مستوى معيشتهم بهدف تحقيق حياة كريمة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.