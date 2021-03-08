رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يلتقى أحد الحالات الإنسانية ويقرر صرف إعانة عاجلة

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:33 ص
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون
ولاء القاضى
طباعة
استقبل صباح اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه أحد الحالات الإنسانية من قاطني حي غرب شبين الكوم.

جاء ذلك استجابة لشكوى المواطن عقب لقائه أمس بالمحافظ خلال جولته الميدانية لمتابعة أعمال تطوير المناطق الغير مخططة ضمن خطة تطوير العشوائيات.

واستمع المحافظ لشكوى المواطن يعانى من مرض السكر، مما أدى إلى انسداد في الأوعية الدموية بالساق، ويحتاج إلى بتر أحد أصابعه وتسليك بالشرايين ولا يقدر على تحمل تلك النفقات، ويقيم بالإيجار، وليس لديه مصدر دخل ثابت ينفق منه على أسرته وتحمل مواجهة أعباء الحياة المعيشية.

وعلى الفور استجاب محافظ المنوفية لشكواه، وقرر صرف إعانة مالية عاجلة له نظرًا لظروفه الصحية والاجتماعية، كما كلف مدير المستشفى التعليمي بشبين الكوم باستقبال المواطن اليوم وإجراء كافة الفحوصات الطبية واتخاذ اللازم حفاظًا على صحته، فيما أمر المحافظ بتوفير سيارة وإرسال مندوب من العلاقات العامة لاصطحاب المواطن لمقر مديرية التضامن الاجتماعي لبحث إمكانية صرف معاش تكافل وكرامة له لضمان توفير حياة كريمة وآمنة له ولأسرته.

يأتي هذا في إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية بالتواصل المباشر مع كافة المواطنين ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا لرفع العبء عن كاهلهم وتحسين مستوى معيشتهم بهدف تحقيق حياة كريمة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
محافظ المنوفية يلتقى أحد الحالات الإنسانية ويقرر صرف إعانة عاجلة
محافظ المنوفية يلتقى أحد الحالات الإنسانية ويقرر صرف إعانة عاجلة
محافظ المنوفية يلتقى أحد الحالات الإنسانية ويقرر صرف إعانة عاجلة
محافظ المنوفية يلتقى أحد الحالات الإنسانية ويقرر صرف إعانة عاجلة

موضوعات متعلقة

أول تعليق للعروس صاحبة فيديو «الرقص بالسيف»

إصابة الإعلامي التركي الناطق بالعربية معتز مطر بكورونا

مصرع سيدة وإصابة 5 في حادث تصادم بالبحيرة

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

الصور

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

image description

لتسهيل تحرك المرضى.. إنشاء نفق يربط بين مستشفيات أسيوط الجامعية

image description

سكرتير عام أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لمحطة المخلفات الصلبة

image description

محافظ دمياط تتفقد شرطة المرافق

image description

ضمن «حياة كريمة».. قوافل طبية مجانية لأهالي أسيوط

الأكثر قراءة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

التأمين ضد مخاطر كورونا يصبح من لوازم السفر

ألمانيا: كورونا تعيد المساواة بين الجنسين في العالم سنوات إلى الوراء

دبي تُغلق 47 منشأة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من «كورونا»

منظمة عالمية: استمرار قيود السفر مع دخول الوباء عامه الثاني

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

«الموسوعة الكويتية في مدح خير البرية».. كتاب جديد لإيمان الشمري

عبد الرحمن أبو بكر: الكاريكاتير أساسه الفكر.. وفقدان الشغف أزمته

انطلاق معرض «سيما» للتصوير السينمائي الخميس المقبل

الموت.. في مفردات الحارة المصرية