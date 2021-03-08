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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اليوم.. النطق بالإعدام على المتهم بـ«حرق سيدة الإسكندرية»

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:32 ص
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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تصدر محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، رئيس المحكمة، اليوم الإثنين، الحكم علي المتهم بقتل سيدة العصافرة حرقا، بعد إحالته إلى المفتي في جلسة سابق.

تعقد الجلسة بعضوية كل من عبد العظيم صادق، ومحمد فؤاد وأمانة سر خميس قمر وايهاب النادي.

وشهدت الجلسة الماضية حضور المتهم من محبسه وسط إجراءات أمنية مشددة، بينما استمعت المحكمة الي مرافعة النيابة والتي تناولت أركان الجريمة، بينما طالب محامي المتهم برد عضو هيئة المحكمة اليسار بينما أكدت المحكمة علي إجراء المرافعة بينما تمسك بطلبه.

وجاء منطوق الحكم في مذكرة طلب الرفض رقم 28 لسنة 76 ق، الخاصة بالمتهم الصادر من الدائرة 3 مدني بمحكمة استئناف الاسكندرية، برئاسة المستشار رفعت صقر، وعضوية كل من المستشارين حسن صلاح، وعادل شرباش، وسكرتارية احمد عبد اللطيف، قبول طلب الرد شكلا وفي الموضوع برفضه ومصادرة مبلغ الكفالة 300 جنيه وتغريم وتغريم الطالب مبلغ 4 آلاف جنيه.

كان قدم محامي المتهم بإشعال النيران في سيدة العصافرة، بمذكرة، الي هيئة محكمة جنايات الاسكندرية، لرد الدائرة الأولي، ونظرها بدائرة أخري.

كان محامي المتهم بحرق سيدة العصافرة بالاسكندرية، طالب برد الدائرة وإحالة القضية الي محكمة استئناف الإسكندرية لتحديد دائرة أخري.

وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة أثناء حضور المتهم من محبسه، كما حضر أهل المجني عليها الي الجلسة وطالبوا بالقصاص وتوقيع اقصي عقوبه علي المتهم بالاعدام شنقا لوضوح القضية والقتل العمد وازهاق الروح.

ترجع أحداث القضية عندما تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد، بورود بلاغ من المستشفي، بوصول سيدة عجوز مصابة بحروق من الدرجة الثالثة.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم الي مكان الواقعة وبسؤال نجلها قرر ان قيام أحد الأشخاص قام بسرقة شقة حيث أبلغت المجني عليها، سامية حجازي، 60 سنة، ربه منزل، التي تملك العقار، عن الواقعة، عندما شاهدته وتم القبض على المتهم يدعى إبراهيم القبيصي، 35 سنة، عاطل، وبحوزته المسروقات، وتحويله إلى النيابة التي قررت حبسه علي ذمة القضية.


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