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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ سيدات مصر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:32 ص
المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أن العالم يحتفل اليوم بيوم المرأة العالمي وفي القلب منه المرأة المصرية.

وقال رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للشيوخ، باسمي واسمكم اتقدم بخالص التهنئة للمراة بهذه المناسبة، موضحا أنها الأم والأخت والزوجة والابنة والمرأة للرجل شريكة في اعمار الارض وركيزة اساسية للمجتمع.

وأضاف عبد الرازق موجها حديثه للنواب، اننا لا ننسى الدور الرائد للحركة النسائية المصرية على مر العصور في دعم الدولة والمجتمع المصري وتحمل قضاياه واماله وتطلعاته للمستقبل، قائلا: لا يخفي علينا ما تقوم به القيادة السياسية من دعم للمراة المصرية في شتى المجالات وذلك ايمانا بالدور الفاعل والاساسي للمراة في المجتمع المصري.

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