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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عبدالرازق يطالب أعضاء «الشيوخ» بتسجيل رغباتهم لتشكيل اللجان النوعية

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:30 ص
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الأعضاء بتسجيل رغباتهم لتشكيل قوائم اللجان النوعية الـ14.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، حيث من المقرر أن يقوم كل عضو باختيار اللجنة التي يرغب في الانضمام إليها لتشكيل اللجان، على أن يعقبها إجراء انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية (الرئيس، الوكيلين، أمناء السر).

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة لمدة ساعة لتشكيل اللجان النوعية، تمهيدا لإجراء الانتخابات.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية.

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