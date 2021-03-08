جولات مستمرة على مدارس الوادي الجديد استعدادًا للفصل الدراسي الثاني

تابع الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، مجموعة من المدارس التابعة لإدارة الخارجة التعليمية فى زيارة تفقدية منذ صباح اليوم، استعدادا للفصل الدراسي الثاني واستمرار الدراسة بعد توقف مؤقت بسبب جائحة كورونا.جاء ذلك لمتابعة سير منظومة العمل والاستعداد والتجهيزات لاستقبال الفصل الدراسى الثانى مطلع الأسبوع القادم.وتضمنت الجولة مدارسة المجاهدين للتعليم الأساسى، ومدرسة عبد المجيد الجغيل الإبتدائية، المدرسة الرسمية للغات، مطمئنا على الإنضباط الإدارى والإستعدادت والتجهيزات لإستقبال الطلاب مع بداية الفصل الدراسى الثانى.وأكد التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومنها ارتداء الكمامة الواقية والتباعد والمسافات وتعقيم وتطهير المدارس بإستمرار.ووجه وكيل التعليم بالمحافظة رسالته لجموع المعلمين بضرورة التكاتف والتعاون من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب ومنحهم كافة سبل الدعم لهم حرصا على مصلحتهم الهدف المنشود للجميع.