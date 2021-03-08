خطة لتأهيل ترع غرب الدقهلية لترشيد المياه

تواصل الإدارات المركزية للموارد المائية والري، فى العمل المستمر على مدار اليوم، لسرعة الإنتهاء من المشروع القومى لتأهيل الترع فى مدة عامين، فى وجود العديد من المهندسين وقيادات الرى للإشراف على التنفيذ على أكمل وجه وجودة الأعمال المنفذة ومعدلات الإنجاز فيها بمختلف المحافظات.وتفقد المهندس امجد لبيب رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والحدائق والأملاك بقناطر الدلتا،الإثنين، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة بغرب الدقهلية ومنها ترعة المعاشات بطول 3.160 كيلو متر، وترعة الأحمدية بطول 4 كيلو متر التى يتم بها وضع الدبش بالقاع والميول، وتأهيل ترعة الدوار بطول 2.740 كيلو متر، وترعة الخط بطول 5.100 كيلو متر، وتأهيل ترعة عبدالله بطول 2 كيلو متر، وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى التهابات.وأكد رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والحدائق والأملاك بقناطر الدلتا، على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة وسرعة تلافى بعض الملاحظات التي تم رصدها أثناء المرور، وضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الاشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.