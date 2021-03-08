رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خطة لتأهيل ترع غرب الدقهلية لترشيد المياه

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:30 ص
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
طباعة
تواصل الإدارات المركزية للموارد المائية والري، فى العمل المستمر على مدار اليوم، لسرعة الإنتهاء من المشروع القومى لتأهيل الترع فى مدة عامين، فى وجود العديد من المهندسين وقيادات الرى للإشراف على التنفيذ على أكمل وجه وجودة الأعمال المنفذة ومعدلات الإنجاز فيها بمختلف المحافظات.

وتفقد المهندس امجد لبيب رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والحدائق والأملاك بقناطر الدلتا،الإثنين، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة بغرب الدقهلية ومنها ترعة المعاشات بطول 3.160 كيلو متر، وترعة الأحمدية بطول 4 كيلو متر التى يتم بها وضع الدبش بالقاع والميول، وتأهيل ترعة الدوار بطول 2.740  كيلو متر، وترعة الخط بطول 5.100  كيلو متر، وتأهيل ترعة عبدالله بطول 2 كيلو متر، وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى التهابات.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والحدائق والأملاك بقناطر الدلتا، على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة وسرعة تلافى بعض الملاحظات التي تم رصدها أثناء المرور، وضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الاشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.

موضوعات متعلقة

«الصحة» تحذّر من الإفراط فى تناول الأدوية والفيتامينات

«الأرصاد»: طقس الغد شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 13

صورة إقرار ولي الأمر بعدم موافقته على ذهاب الطالب للمدرسة بالترم الثاني

القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا بحريًا بالبحر الأحمر

الصور

image description

محافظ دمياط تتفقد شرطة المرافق

image description

ضمن «حياة كريمة».. قوافل طبية مجانية لأهالي أسيوط

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

image description

استخدام أجهزة GPS لحصر مخالفات البناء بدمياط

image description

داليا مصطفى فى ضيافة «الدستور» (صور)

الأكثر قراءة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

دبي تُغلق 47 منشأة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من «كورونا»

منظمة عالمية: استمرار قيود السفر مع دخول الوباء عامه الثاني

موسكو تلغي العزل الصحي للأشخاص فوق الـ 65 عاما

تايلاند تطلب من المسافرين إليها تحميل تطبيق إلكتروني لتتبع حالتهم الصحية

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

عبد الرحمن أبو بكر: الكاريكاتير أساسه الفكر.. وفقدان الشغف أزمته

انطلاق معرض «سيما» للتصوير السينمائي الخميس المقبل

الموت.. في مفردات الحارة المصرية

أمسيات شعرية واكتشاف مواهب متنوعة بثقافة البحر الأحمر