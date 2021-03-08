تجديد حبس عاطل لحيازته نصف كيلو هيروين بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة نصف كيلو من مخدر الهيروين بقصد ترويجها على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، بمزاولة نشاطه الإجرامي في الاتجار بمخدر الهيروين متخذا دائرة قسم شرطة العامرية اول مسرحا لترويجها.وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على 500 جرام لمخدر الهيروين، مبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد ترويجها علي عملائه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.