التحقيق في العثور على طفلة تخلى عنها والداها بالجيزة

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات، في واقعة العثور على طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 7 سنوات بالشارع، أمام جامعة القاهرة، وذكرت الطفلة أن والديها تركاها بالشارع واستقلا سيارة وانصرفا، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.و تلقى قسم شرطة الجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 7 سنوات تبكي بالشارع أمام جامعة القاهرة، وبسؤال الطفلة ذكرت أن والديها تخليا عنها بالشارع وانصرفا مستقلين سيارة، حيث حاولت اللحاق بهما إلا أنهما تركاها وغادرا المكان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.