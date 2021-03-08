الصحة: تخريج 1000 من المتدربين بالزمالة المصرية في برنامج «هارفرد»

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن منصة التعليم الإلكتروني للزمالك المصرية هي الهدية الحقيقية للأطباء والتي تأتي تزامنا مع الاحتفال بيوم الطبيب المصري.جاء ذلك في كلمة الوزيرة خلال فعاليات مؤتمر الزمالة المصرية السنوي الذي عقد اليوم لإطلاق منصة التعليم الإلكتروني للزمالة المصرية، وافتتاح اللجان الفرعية بالمحافظات.وأضافت الوزيرة، أن حلم الزمالة المصرية تحقق في غمضة عين رغم الظروف الصعبة التي تمر بمصر والعالم بسبب جائحة كورونا، مشيرة إلى أنه تم تخريج 1000 من المتدربين في برنامج جامعة هارفرد.وأشارت إلى أن المرحلة القادمة هي مرحلة إنهاء تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، ومبادرة تطوير قرى الريف المصري الذين سيتم دعمهما بالأطباء من خلال خريجي برنامج الزمالة المصرية.وقالت إنه رغم المقاومة الشديدة التي واجهها برنامج الزمالة المصرية منذ إعلان فكرة تنفيذه، ومع ذلك أصبح المجتمع الطبي في مصر يشهد طفرة حقيقية في التعليم الطبي والمهني.