22 بطاقم مستشفى حميات الإسماعيلية حصلوا على لقاح كورونا
الإثنين 08/مارس/2021 - 11:26 ص
الإسماعيلية - مصطفى ديابطباعة
قال الدكتور أسامة العدوي، مدير إدارة الترصد ومدير إدارة الحميات بمحافظة الإسماعيلية، إن 22 شخصًا من الأطقم الطبية والعاملين في مستشفى حميات الإسماعيلية -المخصصة كمستشفى عزل لمصابي كورونا-، حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، فيما حصل 10 منهم على الجرعة الثانية من المصل، ومن المقرر أن يحصل الباقي على جرعتهم الثانية بعد مرور 21 يومًا على الجرعة الأولى.
وأوضح العدوي، أن الدولة تسعى لحماية الأطقم الطبية ومواطنيها بتوفير اللقاح، مقدمًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على جهود حماية الأطقم الطبية المواطنين، وسعيهم في حصول الأطقم الطبية على المصل.
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن اللقاح الصيني يؤخذ على جرعتين يفصل بينها 21 يوما، وخلالهما تتم المتابعة من خلال فريق طبي متخصص لمتابعة الحالة الصحية للأطقم الطبية، في حال حدوث أي أعراض جانبية للقاح، وتتم المتابعة من خلال كارت متابعة لتلقي الجرعة الثانية، كما تتم متابعة الحالة الصحية لمتلقي اللقاح بصفة دورية من فرق طبية متخصصة.
وبحسب ما أعلنته وزارة الصحة والسكان، فإن اللقاح الصيني «سينوفارم»، أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.
الجدير بالذكر أن تلقي الأطقم الطبية للقاح فيروس كورونا هو عملية اختيارية وبالمجان، وتأتي في إطار حرص القيادة السياسية على حماية الأطقم الطبية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.
وأوضح العدوي، أن الدولة تسعى لحماية الأطقم الطبية ومواطنيها بتوفير اللقاح، مقدمًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على جهود حماية الأطقم الطبية المواطنين، وسعيهم في حصول الأطقم الطبية على المصل.
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن اللقاح الصيني يؤخذ على جرعتين يفصل بينها 21 يوما، وخلالهما تتم المتابعة من خلال فريق طبي متخصص لمتابعة الحالة الصحية للأطقم الطبية، في حال حدوث أي أعراض جانبية للقاح، وتتم المتابعة من خلال كارت متابعة لتلقي الجرعة الثانية، كما تتم متابعة الحالة الصحية لمتلقي اللقاح بصفة دورية من فرق طبية متخصصة.
وبحسب ما أعلنته وزارة الصحة والسكان، فإن اللقاح الصيني «سينوفارم»، أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.
الجدير بالذكر أن تلقي الأطقم الطبية للقاح فيروس كورونا هو عملية اختيارية وبالمجان، وتأتي في إطار حرص القيادة السياسية على حماية الأطقم الطبية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.