عمر جابر يصل «الجنايات» لحضور محاكمة المتهمين بتهديده بالقتل

وصل منذ قليل عمر جابر، لاعب نادى بيراميدز إلى محكمة جنايات الجيزة لحضور جلسة محاكمة المتهمين بتهديده بالقتل، والإيذاء.كان اللاعب قد اتهم شابين في التحقيقات، أنهما هدداه بالقتل والإيذاء وخطف ابنه مالم يستجب لرغباتهما في شراء فيلا لهما بالقرب من الفيلا المملوكة بالشيخ زايد، فضلًا عن سيارة، أو إعطاؤهما مبلغ 13 مليون جنيه، معتبرًا أن مطالبهم كانت على غير وجه حق.وأضاف اللاعب أنه تربطه علاقة صداقة بالمتهمين قبل سنوات، وأنه كان يقدم لهما المساعدة المالية بحكم تلك الصداقة نظرًا لأنه ميسور الحال، حتى تطور بينهما الأمر لأن يطلبا منه المبالغ المالية سالفة الذكر بغير وجه حق، وهدداه بإيذاء زوجته وأبنائه إذا لم يستجب لطلباتهم.وقدم اللاعب للنيابة العامة رسائل تضمنت التهديدات التي وجهها المتهمين له، فضلًا عن توجههم لمنزل والد زوجته في منطقة المهندسين للبحث عنه.