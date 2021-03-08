اليوم.. توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة القاهرة

يزور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، جامعة القاهرة اليوم الإثنين، تتضمن الزيارة توقيع بروتوكول تعاون، بشأن عقد الدورات التدريبية المشتركة في مجالات علم النفس وعلم الاجتماع ومهارات التواصل الإعلامي واللغة العربية مع كليات الجامعة المتخصصة في هذه الشأن.وتشمل الزيارة إهداء الجامعة مجموعات من إصدارات وزارة الأوقاف في قضايا الفكر الإسلامي وتجديد الخطاب الديني وتفكيك الفكر المتطرف.