«سيوة»: نعمل على إنهاء تغطية الصرف الزراعي المكشوف بـ«فطناس»

قال العميد عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة سيوة بمحافظة مطروح، العمل على قدم وساق لإنهاء أعمال استبدال الصرف الزراعي المكشوف بالصرف المغطى، بطريق فطناس، وذلك لتوسعة الشوارع المؤدية لمنطقة فطناس والمناطق المجاورة لها.وأكد عبدالغني، في بيان إعلامي، إن ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف الجهود في متابعة الأعمال بنطاق مدن، ومراكز المحافظة.