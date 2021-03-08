رفع 15 طنا مخلفات وقمامة بقرى المنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عددا من حملات النظافة وصيانة أعمدة الإنارة والكهرباء بالقري التابعة لها تم خلالها رفع 15 طنت من المخلفات والقمامة والتراكمات، وصيانة 35 كشاف وإنارة عدد من الطرق المؤدية للقرى.و قال هشام الضوي، رئيس قرية بني أحمد الغربية، أنه تم رفع 15 طن من المخلفات والتراكمات بقرية بني أحمد الشرقية والمرور على جميع نقاط التجمع داخل دائرة الوحدة المحلية لبني أحمد الغربية، وذلك حفاظًا على المظهر الجمالي للقرية والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.وأضاف محمد على جاد، رئيس الوحدة المحلية لقرية بنى محمد سلطان، عن قيام قسم الإنارة بالقرية تحت إشراف المهندس عبد التواب محمد عبد الغنى والفريق المعاون له، بعمل صيانة لطريق بنى حماد حيث تم شد أسلاك بطول 500 متر بالطريق وتم انارة الطريق، وكذلك صيانة طرق بنى مهدى المطاهرة الشرقي، وترعة حافظ مجرى الحجر حيث تم صيانة 35 كشاف، كما تم عمل صيانة للوحة التحكم بطرق ريدة، مؤكدا على مواصلة العمل لرفع كفاءة المنظومة.من ناحيته أكد العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، على استمرار الجهود المبذولة لرفع كفاءة منظومة الإنارة بقرى واحياء مركز ومدينة المنيا، من خلال الصيانة الدورية للكشافات وأعمدة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية، حفاظا على سلامة المواطنين وتيسيرا لحركتهم خاصة ليلا.