أمير قطر يتلقى رسالة شفوية من الملك سلمان

تلقى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الإثنين، رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.وسلَّم الرسالة، وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، وذلك خلال استقبال أمير قطر له، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية "قنا".وتأتي رسالة العاهل السعودي، إلى أمير قطر، بعد مرور شهرين منذ توقيع اتفاق العُلا، خلال أعمال القمة الخليجية في دورتها الحادية والأربعين، والتي استضافتها المملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الماضي.وبموجب الاتفاق، تم إعلان المصالحة الخليجية بين قطر ودول الرباعي العربي "السعودية، الإمارات، مصر، والبحرين" وإنهاء المقاطعة العربية للدوحة التي طال أمدها لأكثر من 3 سنوات منذ الخامس من يونيو 2017.