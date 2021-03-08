وكيل «تعليم الوادي الجديد» يشدد على تطهير اللجان المستمر أثناء الامتحانات

أكد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التعليم بالوادي الجديد، لـ "الدستور" استمرار أعمال التطهير بلجان مدارس الوادي الجديد لحماية الطلاب من فيروس كورنا، حيث يؤدي 1902 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوى امتحان التاريخ والكيمياء أمام 27 لجنة.وقال النيلى إنه تم تجهيز 27 لجنة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتطهير المستمر لمواجهة فيروس كورونا، وتكثيف حملات التعقيم والتطهير بجميع المدارس حرصا على سلامة الجميع، مشيرا إلى أن اليوم يشهد أداء الطلاب امتحانات مادتى الكيمياء والتاريخ، مؤكدا استعدادات اللجان لاستقبال الطلاب مع توفير المناخ والجو الهادئ للطلاب لأداء الامتحانات بكل يسر.الجدير بالذكر أن غرفة العمليات بالمديرية تباشر أعمالها منذ الصباح الباكر لمتابعة منظومة العمل وبتواصل دائم ومستمر مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بالإدارات التعليمية وحال وجود أي عقبات يتم تذليلها على الفور.