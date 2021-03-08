تجديد حبس 4 متهمين بحيازة قطع أثرية بالنزهة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس ٤ عاطلين لاتهامهم بحيازة قطع أثرية ١٥ يوما على ذمة التحقيق.كانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط 4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم "يعمل عليها كسائق".وعثر بحوزتهم على 2 تمثال خشبى "يشتبه فى أثريتهما - 4 هواتف محمولة خاصة بالمتهمين، بفحصها تبين احتواؤها على صور ومقاطع فيديو لقطع أثرية.بمواجهتهم اعترف أحدهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وأقر بشرائه للتمثالين من أحد الأشخاص عبر موقع إلكترونى، وأنه كان فى سبيله لبيعهما لأحد المتهمين، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما سبق.تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.