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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 4 منشآت غذائية غير مرخصة وتحرير 328 مخالفة في المنيا

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:10 ص
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل الحملات التفتيشية والرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية والتي يتردد عليها المواطنون.

وشدد محافظ المنيا، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لتكثيف الحملات ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم المرور على 541 منشأة غذائية بالتنسيق مع إدارة الطب الوقائي، أسفرت الحملات عن تحرير 328 مخالفة جنح صحية للمخالفات المضبوطة وضبط 4 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص ومخالفة للاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة، مؤكدًا على استمرار الحملات على المنشات الغذائية حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وأوضح الدكتور على قاسم مدير الادارة العامة للطب الوقائي، انه تم ضبط 1319 كجم أغذية مختلفة و310 لتر عصائر وألبان لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم سحب 813 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

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