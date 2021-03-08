وزير الزراعة يوجه برفع كفاءة أصول مركز البحوث الزراعية

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بعض الأصول التابعة لمركز البحوث الزراعية بالنوبارية، يرافقه المهندس مصطفى الصياد، نائبه للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة أصول الدولة واستكمالا لخطة وزارة الزراعة في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أصولها غير المستغلة.وزار القصير مزرعة على مساحة 17 فدانا تابعة للمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، وأخرى على مساحة 6 أفدنة تابعة للإدارة المركزية لمحطات البحوث،وكلف رئيس مركز البحوث الزراعية ومدير مركز الأغذية والأعلاف ورئيس محطات البحوث بوضع خطة استراتيجية لرفع كفاءة المزرعتين خلال ثلاثة أشهر.جدير بالذكر أن وزارة الزراعة قامت بحصر جميع الأصول التابعة لها لرفع كفاءتها وإعادة استغلالها للاستفادة منها في التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة.