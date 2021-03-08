تطعيم 700 ألف شخص في موسكو ضد كورونا

أعلنت نائبة عمدة العاصمة الروسية موسكو لشئون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، أن أكثر من 700 ألف شخص بالمدينة تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.وقالت راكوفا، اليوم الاثنين: "لقد تم حتى اليوم تطعيم أكثر من 700 ألف شخص في موسكو ضد كورونا، وذلك منذ بداية عمليات التطعيم".وكانت وزارة الصحة الروسية قد سجلت أول لقاح في العالم (سبوتنيك- V) ضد "كوفيد- 19" في أغسطس الماضي، والذي طوره مركز "جامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.وقد أظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بهذا اللقاح فاعالية تتجاوز 90 بالمائة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.